Roma, festa rosa a colpi di spada: le celebrità della scherma "in campo" per le donne

Un fioretto per la rinascita. Quello dello scherma, ovviamente. Perché l’iniziativa “Nastro Rosa & Progetto Fenice” porta tale disciplina sulla pedana della vita ed è introdotta nel Salone del Circolo Canottieri Aniene ad un folto e interessato pubblico. Si analizza il tutto nel corso di un incontro dibattito, promosso e moderato da Paolo Dentice di Accadia, socio del club e tra l’altro primo schermidore romano ad aver conquistato un titolo italiano juniores di sciabola. Si parla dell’utilità in chiave scientifica della scherma per la riabilitazione delle donne colpite da tumore al seno.

Testimonial della serata, il campione olimpico Daniele Garozzo, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 nel fioretto, che manda un video saluto. In sala ci sono i professori Oreste Claudio Buonomo, direttore della Breast Unit dell’Università Tor Vergata, Massimiliano Berretta, oncologo UniMessina, Calogero Foti, docente di Fisiatria dell’Università Tor Vergata e Mario Roselli, Oncologo dell’Università Tor Vergata. Medici che si avvalgono della preziosa collaborazione dell’ASD Frascati Scherma, presieduta da Paolo Molinari, e dei maestri Fabio Galli e Alessandra Nucci. Palestra che ha già aperto gli impianti alle donne operate aderenti al piano di riabilitazione.

Tra queste Barbara Torri e Roberta Merolle, che tirano di scherma per scherzo con la Nucci, per la gioia dei flash «E’ un privilegio per l’Aniene dare un battesimo ad un’idea così importante – dice il presidente del sodalizio Massimo Fabbricini – e voglio dedicare questo happening ad Aldo Aureggi, vincitore nel 1960 nel fioretto.

«Grazie di cuore - aggiunge Molinari - per aver organizzato tale parterre. Frascati Scherma è campione d’Italia. In tale ambito il “Nastro Rosa e Progetto Fenice” si intersecano bene». Allo schermidore Daniele Maffei arriva poi una sorpresa: il video della finale vinta dal campione nel 1972. Scroscio di applausi. Ecco Renzo Musumeci Greco e Patrizia Nostini. Arrivano Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, la vice sindaca Silvia Scozzese, Giorgia Pacelli, Laura Pierallini, consorte di Dentice di Accadia, e Ignazio e Sylvia Carrassi del Villar. Cocktail e brindisi a seguire.