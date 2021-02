Musica d'autore in Officina con Elasi e Lamine: la notte è pop

Come suona “La musica ai tempi del Corona”? In live streaming, affacciata alla finestra digitale “DirettaMente Officina Pasolini a casa tua” dal palco del teatro Eduardo De Filippo, non lontano dalla Farnesina. L’iniziativa virtuale dell’hub creativo e di formazione della Regione Lazio, con la supervisione della cantante Tosca, propone la terza puntata dell’happening musicale sulla pagina Facebook dedicata. Special guest online La Municipàl, progetto dei fratelli Carmine e Isabella Tundo, che rappresenta una delle realtà più innovative del panorama cantautorale italiano. Davide Dose e Riccardo Zianna, ideatori del format e presentatori, ospitano anche altri protagonisti del firmamento canoro e compositivo in un racconto fatto di note e parole, dibattiti, opinioni e progetti futuri nonostante le gravi difficoltà che, ancora oggi, tutti gli operatori dello spettacolo stanno affrontando con coraggio, costanza e determinazione.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO L'Accademia Filarmonica Romana festeggia il suo bicentenario:... LA RICERCA "ITsART", gli italiani pronti al nuovo palcoscenico...

A porte chiuse, senza pubblico in sala ma con gli applausi di utenti e fan connessi sul web, dopo le chiacchiere e le foto dietro le quinte sono pronte a calcare la scena per esibirsi Lamine, considerata una delle cantautrici più promettenti della nuova generazione, ed Elasi, giovane e talentuosa artista che incanta gli spettatori in rete con il suo pop elettronico, avanguardista e sperimentale. Telecamere accese per filmare l’'incontro che colleziona i feedback positivi di follower e ammiratori. Storie di vita, intrecci narrativi, suggestioni, ispirazioni e ricordi lasciano poi spazio alle performance, regalando profonde emozioni a chi sa ascoltarle.

Sanremo, da Grottaferrata arriva Wrongonyou: «Io, un emergente col passato da big»

“Nessun Perché”, esce la ballad funk del cantautore rap romano Franco 126

© RIPRODUZIONE RISERVATA