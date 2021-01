Ladyvette online: via alla nuova webserie tra swing, amori e il Conte misterioso

Grazie ai virali medley natalizi, il trio swing Ladyvette ha tenuto compagnia al popolo dei social tra jingle e brani cult riarrangiati da Roberto Gori insieme ad Andrea Filippucci, tutti da cantare scartando i regali. E adesso che l’Epifania le feste ha portato via, Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi preparano in smart working da casa il loro nuovo esilarante progetto. Poiché a causa del Covid le performance dal vivo sono solo un ricordo, online fanno la corte ad un uomo affascinante e misterioso.

Emozione e nostalgia per il film di Luca Manfredi che ricorda Alberto Sordi

«”Gli amori del Conte” nasce da lontano come spesso ci succede, fa un giro assurdo per approdare dove neanche noi ci saremmo aspettate». Pensata e scritta da Teresa, dopo aver costretto Francesca a girarla e montarla in un tempo irrisorio vista l’impazienza di Valentina, in poche ore ecco la prima puntata della webserie. Protagoniste tre diverse amanti per il presidente: Ruggeri è la cortigiana, Federico l’educanda, Nerozzi la marchesa.

Folla di amici e vip per l'ultimo film di Brizzi tra concerti e parrucche colorate

Nel 2021, inoltre, Ladyvette si moltiplicheranno. Teresa è in dolce attesa con suo marito, il musicista Gori, di una bimba così come Francesca sposata con l’attore Marco Zingaro che, oltre a diventare papà, è nel cast del film “Genitori vs Influencer” diretto da Michela Andreozzi.

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA