Federica Pellegrini, ricordi d'Oro: festa al Circolo Canottieri Aniene

Glorie alla ribalta. Il presidente del Coni Giovanni Malagó la conduce subito lungo la Walk of fame del Circolo Canottieri Aniene. Quella galleria sotto terra con le foto dei campioni del club, tra cui ovviamente lei. La divina Federica Pellegrini che, in stiloso tailleur pantalone dai toni dorati su tacco dodici e clutch in tinta, posa subito accanto ad uno storico scatto che la ritrae. E arriva una sua vecchia conoscenza: Gianni Nagni, allenatore della squadra di nuoto del sodalizio, che si è occupato a suo tempo anche della campionessa.

Una volta terminato il giro nell’iconica gallery, tutti in sala per la presentazione di “Oro”: ultima fatica della fuoriclasse d’acciaio scritta a quattro mani con Elena Stancanelli.

Lungo le poltroncine si riconoscono il presidente del club ospitante Massimo Fabbricini, il giornalista Fabrizio Maffei e Maddalena Letta. «Mi sembra strano che si dica che lei sia puntuta - aggiunge la Stancanelli - questo libro è invece la storia di una giovane donna innamorata del suo sport. È affascinante la sua devozione alla cosa che ha fatto sempre. E’ una donna intelligente e dolce, oltre che determinata». Si torna spesso sulle gare. Perché la Pellegrini, specialista dello stile libero, è stata del resto la duecentista più forte della storia del nuoto e una delle più importanti atlete che l’Italia abbia mai avuto.

«Sono una donna molto seria ed equilibrata - sottolinea la grandissima - spesso mi chiedono se avrò figli: in questa epoca si possono anche non fare. Allenare sicuramente, ma a spot. Su di me c’è sempre un’attenzione morbosa. Nel testo ho parlato delle mie storie d’amore importanti. Sono una persona che quando si lega lo fa seriamente. Sono state storie, le mie, vissute in età molto diverse. Poi mi sono sposata». Applausi e lungo firmacopie.