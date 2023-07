Padel, al Major di Roma la prima sorpresa: Perino vola agli ottavi insieme a Lamperti. Eliminati Gutierrez e Gonzalez

Italia protagonista. E la bandiera azzurra ci sarà agli ottavi di finale del BLN Major Premier Padel di Roma che inizieranno domani. Sì, perché il primo colpo importante lo piazzano il mancino italo-argentino Denis Perino - che ha fatto parte della spedizione azzurra ai Mondali di Doha - in coppia con Miguel Lamperti, hanno battuto Sanyo Gutierrez e Momo Gonzalez, teste di serie numero 7 del tabellone, e seri candidati alla vittoria finale. Niente, per loro il torneo al Foro Italico è finito presto, meno di due ore, 99 minuti per la precisione, il tempo di perdere con una coppia che adesso sogna. Domani, i vincitori di questa giornata ancora caldissima che però non ha abbattutto chi ha comprato i biglietti che si è presentato in massa a due passi dall'Olimpico, affronteranno il brasiliano Lucas Bergamini e lo spagnolo Victor Ruiz.

Sarà stato il caldo, sarà stata forse la quasi certezza del passaggio del turno, ma hanno rischiato e pure tanto Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno: i ‘Superpibes’ (teste di serie numero 2 del tabellone) hanno piegato 4-6 6-3 7-6 l’ottima coppia formata dal giovane Javi Leal e dal mancino Josè Garcia Diestro, salvando anche un match point. «Siamo ancora vivi, dopo che onestamente pensavamo di essere fuori. Ci auguriamo di vincere altre partite a Roma, ma magari non come questa: per chi ci segue deve essere stata una enorme sofferenza» ha detto Di Nenno alla fine del tiratissimo match.

Tra poco in campo invece scenderanno Lebron e Galan, i più attesi, che al centrale affronteranno i connazionali Fernandez e Cardona. Spettacolo assicurato.