Major Premier Padel, a Roma oggi le semifinali: fuori Lebron e Galan

Il Bnl Major Premier Padel di Roma, per forza di cose, avrà altri due vincitori rispetto alla prima edizione. Niente da fare per la coppia spagnola Lebron-Galan, numeri 1 del tabellone, che nella tarda serata di ieri sono stati fatti fuori da Yanguas e Belasteguin. Una vittoria senza problemi per gli ultmi due, che hanno sfruttato la non ottimale condizione fisica degli avversari. Insomma, una vera e propria sorpresa, e non è la prima, che viene fuori da questo torneo che oggi, sabato 15 luglio, ha in programma le semifinali. Si giocano tutte nel pomeriggio, quindi non prendete nessun impegno. Tutti i match, sia al femminile che al maschile si giocano sul Centrale. Si parte alle 16. Questo è l'ordine di gioco.

CENTRALE

Ore 16: Alayeto-Alayeto - Gallego-Pons

A seguire: Coello-Tapia - Stupaczuk-Di Nenno



Non prima delle 19: Martina-Fallada- Senesi-Fernandez

A seguire: Yanguas-Belasteguin - Chingotto-Navarro