Sabato 4 Maggio 2024, 13:58

Sembra incredibile ma è purtroppo una triste realtà: il sotto passaggio di Numidio Quadraro, un importante snodo viabilistico della periferia romana, è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto.

Rifiuti di ogni genere, da elettrodomestici dismessi a sacchi di plastica, da cartoni abbandonati ad oggetti di vario genere, si accumulano in modo incontrollato all'interno del sotto passaggio, rendendo impossibile l'accesso e la fruizione di una struttura fondamentale per la viabilità della zona.

I residenti, stanchi di assistere a questo degrado incontentabile, hanno deciso di prendere in mano la situazione e hanno iniziato a scattare foto e a condividere sui loro profili social le immagini imbarazzanti di un sotto passaggio trasformato in una discarica a cielo aperto.

Le loro lamentele non sono cadute nel vuoto: molti cittadini si sono uniti alla causa e hanno iniziato a chiedere un intervento urgente da parte delle autorità competenti, per ripristinare la normalità e restituire dignità a una struttura pubblica fondamentale per la viabilità della zona.

Commenta un residente: " Un degrado quello del sotto passaggio di Numidio Quadraro non è solo un problema estetico, ma anche di sicurezza: la presenza di rifiuti abbandonati rappresenta un pericolo per la salute pubblica e favorisce la proliferazione di insetti e roditori, mettendo a rischio la salute di chi vive e transita nella zona. È necessario intervenire con urgenza per bonificare il sotto passaggio e ripristinare la viabilità, così da restituire ai cittadini un servizio essenziale e garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti."