Bnl Premier Padel, Coello e Tapia i re di Roma: battuti in finale Chingotto e Navarro. Tra le donne trionfano Tryai e Ortega

Alla prima finale in coppia ad un Premier Padel, Coello e Tapia conquistano quello di Roma. Nella finale al Foro Italico la coppia spagnola-argentina batte un'altra che ha la stessa nazionalità, quella formata da Chingotto e Navarro. Quasi due ore di spettacolo (7-5, 7-6il finale), con i quarti del tabellone che si prendono la seconda edizione dopo Lebron-Galan dello scorso anno, buttati fuori ai quarti di finali anche per via di condizioni fisiche non di certo ottimali. Hanno vinto quelli che hanno meritato di più nel corso di questi giorni. In una finale epica davanti agli occhi di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Lo smash vincente, alle 23:50, è di Coello. Che mette la parola fine ad una settimana pazzesca.

LE DONNE

Il primo torneo al femminile della Capitale invece se lo prendono Gemma Triay e Marta Ortega, ed è giustissimo così. Perché le due, compagne da qualche settimana dopo lo stop per infortunio di Alejandra Salazar (con la quale Gemma aveva vinto tantissimo nelle ultime tre stagioni), erano state le più convincenti. Battute le numero uno del mondo Ari Sanchez e Paula Josemaria, dopo 2 ore e 47 minuti di padel femminile di altissima qualità.

I NUMERI

Numeri impressionanti quelli che hanno accompagnato questa edizione, la seconda a Roma, del più importante circuito del padel al Mondo. Diecimila presenze registrate complessivamente nella sola giornata di ieri; circa 25mila spettatori paganti per un incasso, dato dalla sola biglietteria, di 1,2 milioni di euro, il 44% in più dello scorso anno. «L'edizione 2023 del BNL Italy Major Premier Padel - si legge nel comunicato finale della Federazione - registra un grande successo anche sui social. I profili ufficiali del torneo (su Facebook, Instagram e TikTok) evidenziano dati in forte crescita rispetto allo scorso anno.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha invece commentato in questo modo:«Nel 2022, al termine del torneo, di fronte al successo sorprendente che ebbe, dissi che sarebbe stata solo la prima tappa di un lungo cammino di crescita, che ci saremmo subito messi al lavoro per preparare un'edizione migliore. Non sapevamo che un anno dopo avremmo commentato un evento storico, tale è stato questo BNL Italy Major Premier Padel: il primo torneo di questo livello aperto alle donne, una scelta che ha reso giustizia alle atlete straordinarie che abbiamo visto sui campi del Foro Italico questa settimana e si è rivelata vincente, per il livello di gioco espresso e per l'attenzione che il pubblico gli ha riservato. Roma si consacra come una delle capitali mondiali del padel, oltre che del tennis. Abbiamo vinto anche questa partita, ma direi che l'hanno vinta tutti quelli che l'hanno giocata: la Federazione che ha investito e continuerà a investire nel padel; Sport e Salute che ha messo in campo, ancora una volta, la sua efficienza; la Federazione internazionale che continua a credere in noi; Premier Padel che ci dà l'opportunità di organizzare questo torneo; il Dipartimento Sport, il Comune di Roma e la Regione Lazio che ci sostengono, come i nostri partner, a cominciare da BNL. Perciò, alla luce di questo risultato, ci prendiamo l'impegno con i nostri tesserati, i praticanti e tutti gli appassionati delle nostre discipline di rimetterci subito al lavoro per la prossima edizione, che ovviamente sarà la migliore di sempre».