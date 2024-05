Sciopero dei mezzi a Roma, ecco le corse a rischio lunedì 6 maggio: treni e bus, cosa succede

Nuovo, ennesimo, sciopero dei trasporti pubblici. Dopo quella del 26 aprile, lunedì i sindacati hanno indetto un'altra mobilitazione nazionale che riguarderà anche Roma e i comuni della città metropolitana. Proclamata dai sindacati Cobas, Adl, Sgb, Cub, Adl e, separatamente, dall’Usb, la protesta durerà 24 ore e coinvolgerà le reti Atac, Roma Tpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap. A scioperare saranno anche i dipendenti dell' azienda regionale Cotral.

Le corse

A rischio quindi l'intera rete dei trasporti tra metro, bus, tram e filobus.

Nello specifico le corse non saranno garantite dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 fino al termine del servizio diurno. Possibili disagi anche sugli autobus extraurbani e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge, però, i mezzi circoleranno dall'inizio del servizio diurno e fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59.

Le linee notturne

Inoltre nella notte tra il 5 e il 6 maggio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, ovvero delle linee la cui denominazione inizia per "n". Mentre nella notte tra il 6 e il 7 maggio a non essere garantite saranno le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980 e quelle delle linee 314, 404 e 444 di RomaTpl.

I disagi

Durante la protesta potrebbero esserci disagi anche per tutte le persone che avranno bisogno di usufruire delle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, come lo sportello permessi a San Paolo, il box informazioni della Stazione Termini, il check point bus turistici di Aurelia e il contact center. Ma i disagi non finiscono qui perché nelle stazioni Atac che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

A non essere garantito, poi, sarà il servizio delle biglietterie Atac nelle stazioni, ma i biglietti potranno essere acquistati regolarmente nelle biglietterie on-line dove non si verificherà nessun tipo di interruzione. A restare aperti saranno anche i parcheggi di interscambio, mentre i bike box delle stazioni eventualmente chiuse non saranno disponibili, ad eccezione del bike box della stazione Ionio.