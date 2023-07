Premier Padel, è il venerdì dei quarti, tutti i big avanti: il programma completo

Tutti i big avanti. E sarà un venerdì importantissimo al Foro Italico visto che ci saranno i quarti di finale del torneo romano. Insomma, il piatto è ricco e si giocherà a differenza degli altri giorni tra il Centrale e il Pietrangeli. Sì, le sedici partite in programma tra donne e uomini avranno solamente due campi principali. Nella giornata di giovedì la delusione è arrivata soprattutto per Carolina Orsi, che ha lottato insieme alla compagna fino al terzo set dopo oltre due ore di gioco ma non è riuscita nell'impresa. Per lei il sogno è finito agli ottavi. Ma andiamo a vedere il programma di venerdì 14 luglio.

Si comincia al mattino con Brea-Gonzalez (9,30) e a seguire il duello tra le gemelle Alayeto contro il duo composto da Colombo e Igleasias. Non prima delle 16 al Centrale la sfida tutta argentina tra Di Nenno e Stupaczuk contro Sanchez e Capra.

Nel pomeriggio, dalle 17, al Pietrangeli, Tapia-Coello affronteranno Bergamini e Ruiz. Poi sempre sullo stesso campo le donne con Ortega-Tray, mentre al Pietrangeli Sanchez-Josemaria contro Virseda e Jensen.

Il programma poi in serata sarà chiuso da Lebron e Galan che si troveranno di fronte alla leggenda Belasteguin con il compagno Yanguas. Poi Navarro-Chingotto contro Castillo-Benitez. La sera del Centrale sarà la loro.