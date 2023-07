Major Premier Padel, finale uomini sarà Coello-Tapia contro Chingotto-Navarro

Al Foro Italico, l’Italy Major Premier Padel ha esaltato gli appassionati della 'pala' con quattro, appassionanti, semifinali. I primi finalisti nel torneo maschile sono Arturo Coello e Agustin Tapia: nell’eterna sfida contro Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (i cosiddetti Superpibes), il 6-2 6-3 finale non lascia spazio a dubbi su chi abbia dominato in campo. Il caldo del Centrale favoriva la potenza, e il duo Coello-Tapia si è regolato di conseguenza. Velocissimi, chirurgici e spietati in ogni punto, oggi parevano imbattibili. D’altra parte, i Superpibes erano stanchissimi, visto che per arrivare alla semifinale avevano dovuto sopportare otto ore di partite in tre giorni. Col successo romano, Coello e Tapia conquistano la prima finale in coppia nel circuito Premier Padel, ottenendo anche la rivincita contro la coppia argentina, che li aveva battuti nel Major di Doha. In finale, Tapia e Coello affronteranno domani Paquito Navarro e Federico Chingotto, vincenti 6-1 6-2 nell'altra semifinale contro l'eterno Fernando Belasteguin e il suo 'discepolo' Miguel Yanguas.

Nelle donne Triay e Ortega non perdonano

Nel torneo femminile, Gemma Triay e Marta Ortega si prendono di forza la finale, sconfiggendo con un secco 6-2 6-2 le ‘gemelas atomikas’, ossia Maria Josè e Maria Pilar Sanchez Alayeto. Le due 39enni gemelle, per quanto ancora fortissime, erano reduci da una quasi sei ore di battaglia (tra giovedì e venerdì), e gli effetti si sono visti in campo. Triay e Ortega hanno avuto la meglio sulle rivali in un’ora e 27 minuti. «Abbiamo fatto performance buone in tutta la settimana – dice Gemma a fine gara, stanca ma felice – Marta è veramente brava, gioca benissimo e insieme possiamo vincere tornei. Non era facile fare questi risultati dopo appena un mese». Per le due, «è un sogno essere arrivate in finale nella prima edizione femminile del Major Premier Padel a Roma – aggiunge Ortega - Siamo confidenti per domani, adesso dobbiamo riposare. Siamo un nuovo duo, ma abbiamo fatto bene anche contro coppie che lavorano da anni insieme». In finale, Triay e Ortega affronteranno le numero 1 del mondo, Ari Sanchez e Paula Josemaria. Le due spagnole hanno sconfitto Delfi Brea e Bea Gonzalez 6-3 6-2, con una prestazione da incorniciare. "Vincere contro di loro con un punteggio simile – ha detto Josemaria in conferenza stampa – significa aver giocato un super match. Anche loro hanno disputato una buona partita, ma siamo riuscite da applicare bene il piano che avevamo preparato. Sono la seconda miglior coppia al mondo, nelle ultime settimane hanno già vinto dei titoli e le condizioni non erano così semplici per noi, visto che la palla saltava molto. È stata una bella gara». Il Major Premier Padel si conferma un successo al botteghino: gli ultimi dati della biglietteria segna un incasso di un milione 174mila 526 euro.