A Roma i grandi del Padel: al via il BNL Italy Major Premier. Al Foro Italico i migliori al Mondo

Il momento è arrivato. Per il secondo anno consecutivo Roma ospita il BNL Italy Major Premier Padel. Una settimana di grande spettacolo al Foro Italico, con i migliori al mondo che si sfideranno dentro la gabbia. Da Lebron e Galan (campioni uscenti) a Tapia, passando per Coello e tutti gli altri. Insomma, ci sarà da divertirsi. Poco più di dodici mesi fa il successo è stato clamoroso, forse anche contro ogni pronostico: milioni di appassionati si sono riversati a due passi dall’Olimpico per vedere i propri idoli. Sì, inutile girarci intorno, ormai si parla di idoli, di gente che ha milioni di followers sui social e che muove le masse.

Si comincia lunedì. E si chiude domenica prossima con la finale. Anche se domani ci sarà il secondo turno di qualificazione. Quindi il clima è già quello giusto. Una settimana di fuoco anche per quelle che sono le temperature africane (forse oltre) che aspettano gli atleti. Vabbè, loro sono abituati a giocare anche con un clima esotico quindi non c’è da aver paura: dentro il campo si darà sempre il massimo. Saranno 134 le partite e il montepremi è di 875mila euro.

La presentazione

Stasera alla presentazione c’erano Luigi Carraro presidente della federazione internazionale Padel, Maurizio Rosciano direttore del torneo, Adel Aref, direttore del tour, Alejandra Salazae, numero 4 del Mondo e Giulio Graziotti. Il leit motiv è stato per tutti lo stesso: la bellezza e la gioia di giocare nella Capitale.

Il programma

Sono 56 le coppie maschili. Le coppie femminili invece saranno 48. Come detto domani, domenica 9 luglio, ultimo turno di qualificazione maschile. Mentre lunedì primo turno per gli uomini e unico turno di qualificazione per le donne. Venerdì si entra nel vivo con i quarti di finale. Sabato 15 le semifinali, domenica 16 ultimo atto di questo spettacolare torneo, una delle quattro tappe mondiali insieme a Doha, Parigi e Monterrey. Galan e Lebron le teste di serie numero 1 maschili, Ariana Sanchez e Paula Josemaria le ragazze favorite. Il torneo sarà interamente tramesso in esclusiva da Sky Sport.