Major Premier Padel, Lebron e Galan volano ai quarti. Eliminata Carolina Orsi

Pomeriggio bollente al Foro Italico: non tanto per il calore, quanto per lo spettacolo offerti dai campioni e dalle campionesse all'Italy Major Premier Padel nella giornata dedicata agli ottavi di finale.

Bene Lebron-Galan. Carolina Orsi eliminata

Nel tabellone maschile, la coppia campione in carica, Juan Lebron e Ale Galan, pur non brillando, conquista l'accesso ai quarti di finale. Il due iberico ha sconfitto i rivali Rico-Gutierrez in due set (6-1, 6-4). Lebron, reduce da due mesi di stop per uno spiacevole infortunio al gomito, è sembrato in netto miglioramento, così come piano piano si riassesta l’intesa tra i due, l'anno scorso sovrani del Foro Italico. «Io fiducioso? Dirlo forse è troppo, tuttavia sono contento lo stesso – spiega Lebron, soprannominato 'Il Lupo' – Avrei voluto allenarmi di più, ma dobbiamo accontentarci». Gli fa eco Galan: «Caldo e vento sul Pietrangeli si sentono di più, ma ne siamo usciti bene e mettiamo un altro incontro in cassaforte». In tribuna, la famiglia di Galan ha fatto un tifo sfegatato: «Devo tutto a loro – racconta il madrileno – e faccio qualunque cosa perché loro si possano godere questi eventi al meglio». Nel torneo femminile, la romana Carolina Orsi (in coppia con la spagnola Patty Llaguno) è stata eliminata ai quarti di finale dalle 'Gemelle atomiche', Maria Pilar Sanchez Alayeto e Maria Josè Sanchez Alayeto, che sono state capaci di rimontare un primo set perso 6-0 con due parziali a loro favore (6-3, 6-4).

Gianluca Vacchi in campo al Pietrangeli

Al Major di Roma è sceso in campo anche Gianluca Vacchi. Oggi l'imprenditore e influencer da 22 milioni di follower, malato di padel e amico di tanti giocatori, si è divertito sul Pietrangeli. Il torneo capitolino intanto raccoglie l’interesse del Washington Post: il giornale americano ha evidenziato la grande crescita del padel in Italia e in tutto il mondo (visto che negli ultimi due anni i giocatori totali sono passati da 16 a 25 milioni), e come gli Stati Uniti siano (assieme all’India) il mercato del futuro a cui la Federazione Internazionale di Padel presieduta da Luigi Carraro guarda con grande interesse. L’industria della racchetta, ricorda il Washington Post, ora vale due miliardi di euro e nel 2026 dovrebbe superare quota quattro miliardi.