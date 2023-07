Mauro Meluso, chi è il nuovo direttore sportivo del Napoli: l'ultima esperienza allo Spezia con Italiano

Perso un Giuntoli se ne fa un altro, forse. De Laurentiis ci spera, e intanto, come spesso gli capita, sorprende tutti ancora una volta nominando, direttamente sul proprio profilo Twitter, come nuovo direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso.

Qualcuno aveva parlato di un incontro con Frederic Massara, liquidato dal Milan insieme a Paolo Maldini, molti pensavano alla soluzione interna.

Il presidente azzurro invece ha piazzato l'ennesimo colpo di scena scegliendo Meluso, libero dopo l'ultima, positiva, esperienza allo Spezia nella stagione 2020-21. Sarà lui quindi a raccogliere la pesante eredità di Giuntoli, volato alla Juventus dopo otto anni sotto al Vesuvio. Ma chi è Meluso?

Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 12, 2023

Prodotto del vivaio della Lazio, con cui ha esordito anche in prima squadra, Meluso sviluppa la sua carriera da attaccante tra Serie B e C. Cremonese, Salernitana, Messina, Sambenedettese, tra le altre, fino al ritiro con la maglia del Monterotondo nel 1996. Appesi gli scarpini al chiodo, Mauro decide di passare dal campo alla scrivania, intraprendendo così una nuova carriera da direttore sportivo. Frosinone, Cosenza e Lecce, prima dell'ultima esperienza allo Spezia nella stagione 2020/21 quando, con Vincenzo Italiano in panchina, riesce a raggiungere la salvezza e chiude il campionato al quindicesimo posto.