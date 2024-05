Roma-Juventus, dal gol di Turone al violino di Garcia: tutte le polemiche di una rivalità senza tempo

Roma-Juventus non è mai stata una partita semplice, né per i giocatori né per i tifosi. Quella che c'è tra le due squadre, infatti, è una delle rivalità più importanti della Serie A e che da sempre è infiammata da polemiche. La difficoltà della gara, infatti, viene riscontrata anche dagli arbitri e dai direttori di gara che spesso si sono resi protagonisti, insieme ad allenatori e giocatori, delle polemiche. Tutto o quasi è cominciato con il gol di Turone annullato per fuorigioco, mentre adesso a infiammare le polemiche una posizione dubbia di Rabiot. In mezzo il numero 4 di Totti con le mani a Tudor, la sviolinata di Garcia e altre polemiche rimaste iconiche.

