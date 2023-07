Roma, si avvicina Scamacca e Kristensen è a un passo. A centrocampo l’obiettivo è Sabitzer

Il mercato della Roma sta per entrare nel vivo. Nei prossimi 15 giorni Tiago Pinto proverà a consegnare a José Mourinho un attaccante, un centrocampista e un esterno. Per la punta i giochi potrebbero essere conclusi: Gianluca Scamacca ha strizzato l’occhio alla Roma e a José Mourinho. L’affare potrebbe essere vicinissimo alla conclusione considerando che il giocatore ha dato già il via libera al trasferimento.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, idea Okafor per l'attacco. Lazio, ipotesi Samardzic. Visite di Bisseck con l'Inter. Atalanta, Hojlund vuole lo United

Le richieste del club

Manca solo l’accordo con il club perché i giallorossi lo vorrebbero in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vorrebbero monetizzare la cessione.

Scamacca è stato pagato lo scorso anno 36 milioni e un prestito garantirebbe solo il pagamento di un anno di stipendio. Per convincerli la Roma sarebbe pronta ad alzare la cifra del prestito oltre a garantire una rivalutazione del giocatore fermo da gennaio per un infortunio al ginocchio.

Gli obiettivi per il centrocampo

A centrocampo, invece, è molto vicino Sabitzer, ma anche in questo caso manca l’accordo con il Bayern Monaco che vorrebbe cederlo a titolo definitivo dopo il prestito di sei mesi allo United. L’ostacolo in questo caso è anche lo stipendio netto di 7 milioni a stagione che percepisce. Troppi per pensare che la Roma possa pagarlo per intero, infatti, la richiesta di Tiago Pinto è stata di un prestito con diritto di riscatto e una parte dell’ingaggio pagata dal club di appartenenza. Un’operazione in stile Wijnaldum che al momento non è stata accettata. Sulla fascia destra, infine, è in arrivo Kristensen: il danese non è stato inserito tra i convocati dell’amichevole che il Leeds ha giocato nel pomeriggio contro il Manchester United. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio.