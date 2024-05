Roma, spartitraffico segati per avere un parcheggio in più. I residenti: «Sicurezza dei pedoni a rischio»

A Roma succede di tutto: lungo Viale Eritrea è stata scoperta una situazione alquanto insolita che ha destato l'indignazione dei residenti della zona. Gli spartitraffico che separano la strada dai marciapiedi sono stati segati, permettendo così a diverse auto di parcheggiare illegalmente sul marciapiede.

I residenti, notando l'accaduto, hanno subito deciso di intervenire, scattando foto e condividendole sui social network per denunciare la questione alle autorità competenti.

Commenta un residente: «È vergognoso che qualcuno abbia deciso di sacrificare la sicurezza dei pedoni per avere un parcheggio in più».

La situazione ha generato molta preoccupazione tra gli abitanti , che sottolineano come ora i pedoni siano costretti a camminare in mezzo alla strada per evitare le auto parcheggiate in maniera selvaggia sul marciapiede. «Non è solo una questione di decoro urbano, ma di sicurezza pubblica. Ci auguriamo che le autorità intervengano al più presto per ripristinare la situazione», ha aggiunto un'altra residente.

Al momento non è chiaro chi sia il responsabile di questa azione, ma i residenti sono determinati a non lasciare che la situazione continui. «Abbiamo intenzione di continuare a segnalare questo problema finché non verrà risolto. Non possiamo permettere che il nostro quartiere diventi una giungla selvaggia», ha concluso un signore.