Allegri sfida De Rossi: «Roma arrabbiata e quasi all’ultima spiaggia Champions. La Juve ha un DNA unico»

Massimiliano Allegri si gioca la Champions League (basta una vittoria a Roma per la qualificazione matematica) contro i giallorossi feriti dalla sconfitta contro il Bayer Leverkusen, ma ancora in corsa per la grande Europa. Senza Yildiz e Alex Sandro fiducia alla coppia d’attacco Chiesa-Vlahovic, Allegri vuole chiudere i conti Champions all’Olimpico.

La conferenza di Allegri

«Affronteremo una Roma forte, nonostante la sconfitta di giovedì. Una squadra con qualità tecniche e entusiasmo. Sarà partita bella e affascinante ma complicata. Mancano 25 giorni, dobbiamo entrare in Champions e possiamo farlo contro una Roma con giocatori importanti che possono risolverla come Dybala e Pellegrini, o Paredes. Ringrazio De Rossi per le sue parole. Ho giocato con suo papà al Livorno nell’86’, io ero bambino e Alberto era a fine carriera.

Daniele ha dato nuovo entusiasmo e spensieratezza da quando è in panchina, nonostante l’ottimo lavoro di Mourinho, nel calcio ci si dimentica molto presto».

«De Rossi può fare una bella carriera. Troveremo una Roma arrabbiata che potrebbe essere all’ultima spiaggia Champions, ci servirà grande partita». Dopo 8 anni di Juve le incertezze sul futuro non sembrano preoccupare Max: «Ormai sono dieci anni che vivo a Torino, ho avuto la fortuna di far parte della Juventus che ha un DNA unico come ce l’hanno altre squadre. Difficilmente potrà essere cambiato, può essere modellato. Il calcio è quasi impossibile da spiegare. Ci sono momenti della stagione in cui va tutto bene e altri in cui diventa più difficile ottenere risultati positivi. Ora dobbiamo guardare soltanto avanti». Nel giorno del 75° anniversario di Superga Allegri celebra il Grande Torino. «Il Grande Torino si ricorda sempre dia una squadra che ha fatto la storia del calcio, giusto ricorda il giorno con grande trasporto». Ultimo pensiero a un Bologna che è andato oltre le aspettative di tutti. «Thiago Motta e il suo Bologna stanno facendo un’ottima stagione, nessuno se l’aspettava».