Strage alla riunione di condominio a Roma, la Procura chiude le indagini: Claudio Campiti accusato di 4 omicidi volontari (verso il rinvio a giudizio)

Voleva fare una strage all'assemblea di condominio, per vendicarsi di un contenzioso legale in corso con il consorzio Valleverde. La procura di Roma ha concluso le indagini preliminari e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per Claudio Campiti, accusato di quattro omicidi volontari e cinque tentati omicidi, aggravati dalla premeditazione e dai futili motivi.

La mattina dell'11 dicembre scorso era entrato, armato di una pistola Glock calibro 45, nel gazebo del bar di Fidene "Il posto giusto", alla periferia nord della Capitale, sparando contro chi si trovava a tiro.