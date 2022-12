Sparatoria Roma, la pistola noleggiata dal killer al poligono e mai restituita. Cosa sappiamo

Antiche ruggini condomiali per la gestione del Consorzio. Sarebbe questo il motivo alla base della sparatoria che ha visto vittime tre donne a Roma. Una lite avvenuta nel corso di una riunione tra condomini. A sparare il 57enne Claudio Campiti. E c'è il giallo dell'arma utilizzata.

Sparatoria a Roma, il testimone: «Ha detto vi ammazzo tutti. Ci siamo buttati a terra, poi l'abbiamo disarmato»

Il giallo della pistola

Da quanto accertato, infatti, l’uomo avrebbe noleggiato una pistola al poligono di Tor di Quinto per poi allontanarsi senza riconsegnare l’arma. Si tratterebbe di una Glock calibro 45. Da chiarire come effettivamente siano andate le cose.

Il cordoglio del Campidoglio

«Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie». Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.