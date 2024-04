Roma, Open House 2024: visita guidata al complesso edilizio di Vigne Nuove. Ecco dove e quando

E’ ripartito lo scorso sabato a Roma Open House 2024. Nove giorni (la rassegna si concluderà domenica 14 aprile) in cui sarà possibile visitare angoli nascosti della città: oltre 200 edifici e spazi, 40 tour tematici e 50 eventi speciali. Un vasto programma anche per il territorio di Montesacro: dal workshop per le famiglie - con un percorso lungo la pista ciclopedonale Aniene di tipo “grafico - cognitivo”, en plein air, del quartiere Sacco Pastore lungo la ciclo-pedonale Aniene: un lavoro conoscitivo del contesto urbano, ambientale e territoriale - alla visita del complesso edilizio di Vigne Nuove prevista per domenica 14(aprile), a partire dalle 11.30, in via Dina Galli, 8. L’iniziativa è promossa dall’Eco dell’Arte Associazione Ets. Le visite saranno a cura di Elena Paloscia, Luisa Chiumenti e Alessandra Ravaglia. L’appuntamento è in via Dina Galli, 8 e la visita è aperta a un massimo di 25 persone per volta e della durata di 60 minuti.

Per accedere è possibile prenotare sul sito Open House Roma.

Con Luisa Chiumenti e Alessandra Ravaglia verrà ripercorsa la storia del complesso di abitazioni popolari affidato gli studi dell’architetto Lucio Passarelli insieme a un gruppo di collaboratori con l’intento di costruire alloggi e attrezzature collettive periferiche con tutti i servizi necessari per rispondere alle esigenze delle famiglie. All’interno della visita sarà inoltre possibile conoscere i contesti attuali e con Elena Paloscia - curatrice del progetto “Another World Arte in città per immaginare il futuro" - osservare i murales e altri interventi degli artisti Solo e Diamond, Lucamaleonte e Gola Hundun che hanno preso parte al progetto di rigenerazione presso la sede del centro di neuropsichiatria infantile (Tsmree 3) realizzato in buona parte con il contributo di bambini e ragazzi.