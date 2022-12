Ariccia: centinaia di persone al funerale di Elisabetta Silenzi, una delle 4 vittime di Fidene (foto Video Sciurba)

Ariccia: si è tenuto presso la chiesa centrale della cittadina dei Castelli Romani in piazza di Corte, il funerale di Elisabetta Silenzi una delle 4 vittime della riunione di condominio a Roma-Fidene. Aveva 55 anni, lascia due figlie ventenni e l'ex marito. Presenti in prima fila, i parenti, i genitori, il fratello più piccolo, le due figlie, i colleghi, colleghe, tanti amici e i sindaci di Ariccia e Albano, dove viveva ed era cresciuta. La salma dopo la messa celebrata da monsignor Gianni Masella, vicario della Diocesi di Albano e parroco di Ariccia, è stata trasportata al cimitero di Ariccia per la sepoltura nella tomba di famiglia. Tante le corone di fiori presenti sul sagrato della chiesa, tra cui quelle dei condomini e consorzi dove lavorava come contabile e segretaria, anche quello in provincia di Rieti per cui è successa la disgrazia. Tra le corone anche quella della zia Bruna Marelli sopravvissuta alla strage.

E' stata ricordata dalle amiche e dagli amici che hanno parlato dal leggìo dopo la celebrazione del funerale come una donna forte, dinamica, amante della vita, umorista e generosa. " Una vera eroe, anche il giorno della tragedia, quando si è lanciata addosso al folle omicida nel tentativo di fermarlo, rimanendo a sua volta uccisa, da un colpo in pieno petto, mentre Campiti esplodeva i colpi di pistola contro i presenti nel bar gazebo di Fidene a Roma, ha dimostrato veramente chi fosse la nostra Elisabetta ", ha detto un amico e collega. Foto Luciano Sciurba