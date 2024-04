Festa della Liberazione a Roma: ecco cosa fare il 24 e 25 aprile nel Municipio III. Tutti gli appuntamenti

Un programma ricco di diversi appuntamenti quello che il Municipio III ha voluto riservare per il 25 aprile, giornata dedicata alla Festa della Liberazione. A partire da domani, 24 aprile, dalle 9, gli studenti di tante scuole della città insieme agli allievi del liceo Orazio si riuniranno presso “Largo Caimani del Bell’Orizzonte”. L’intitolazione della piazza era già stata approvata in commissione toponomastica e annunciata nel marzo dello scorso anno. E proprio nella giornata di domani, a Montesacro alto, un largo - compreso tra viale Jonio e via Alberto Savinio - sarà intitolato a loro: i “Caimani del Bell’Orizzonte”, un gruppo di giovanissimi partigiani attivi nella zona di Montesacro durante l’occupazione tedesca di Roma nel corso del Secondo conflitto Mondiale.

Seguirà una cerimonia inaugurale del murales di Emanuela Merlo, Ugo Claudio Gallici e Tommaso Anselmo, realizzato nel cortile dell’Istituto adiacente l’Aula Magna.

E ancora: presso la medesima Aula sarà proiettato un video sulla storia dei ribelli di Montesacro, in particolare su Don Fiorello Piersanti realizzato dall’associazione Roma BPA nell’ambito del progetto “Civico Giusto”. «Una serie di momenti di alto valore dal punto di vista della memoria e della cultura insieme agli studenti del liceo Orazio che hanno condotto un lavoro di ricostruzione storica sulla figura dei Caimani dell’Orizzonte che parteciparono alla Resistenza e finirono per essere fucilati alle Fosse Ardeatine», ha spiegato l'Assessore alla Cultura, Luca Blasi. Nella giornata di giovedì 25 aprile, la Giunta del Municipio III commemorerà l’anniversario della Festa della Liberazione con la deposizione delle corone di alloro nei luoghi di Montesacro che ricordano i partigiani caduti. E nella mattinata è previsto un corteo dell’Anpi provinciale che partirà, alle 10, da Largo Bompiani fino a Porta San Paolo.