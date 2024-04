Robot si aggira in un parco di Roma, preoccupazione dei residenti: «Viola la privacy».

Non capita tutti i giorni di passeggiare in un parco e trovarsi di fronte una specie di carrellino che si muove da solo, con una bandierina installata sopra. Eppure per qualche settimana è quello che è successo nel Parco delle Sabine, uno spazio verde nel quartiere Porta di Roma - Colle Salario. In molti hanno notato la presenza di questo buffo robot, senza riuscirne a capire il funzionamento.

E cosa fare in questi casi se non rivolgersi al gruppo Facebook del quartiere, per ottenere delucidazioni? «Scusate ma stavo camminando al parco e mi sono trovato davanti questo carrelletto che camminava da solo, si è perso poverino! Seriamente qualcuno sa cos'è?», chiede un utente sui social.

Video di Riccardo Piva