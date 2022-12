Claudio Campiti, chi è l'uomo della sparatoria di Roma. I post contro il condominio: «Mi tengono al buio, si spara meglio»

Denunce, minacce ai bambini, una casa senza acqua, senza luce. «E senza fogna, perché il Comune di Ascrea gli ha dato i soldi per farla ma lui li ha spesi in altro modo ed è rimasto senza». È il profilo tracciato dai testimoni di Claudio Campiti, l'uomo originario di Ladispoli che stamattina ha sparato in zona Fidene davanti a un bar durante una riunione di condominio, provocando tre morti (tutte donne) e quattro feriti. Poco prima di essere arrestato. «Pensavo venisse a firmare - ha detto una seconda testimone - perché stavo raccogliendo le firme dei presenti e invece è andato davanti e ha tirato fuori la pistola cominciando a sparare. Ha detto: vi ammazzo tutti. Poi mi dicono che la pistola si sia inceppata e gli altri consorziati l'hanno messo per terra con una certa forza. Aveva avuto problematiche, non so se era instabile. La riunione era stata convocata per normale amministrazione».

I problemi tra Claudio Campiti e il consorzio

Dalle parole della donne emerge un quadro problematico relativo ai rapporti tra il Consorzio e l'uomo: «Avevamo fatto diverse denunce alla Procura della Repubblica e ai carabinieri di Ascrea che l'hanno sempre difeso, denunce per minacce. Non voleva pagare le spese del consorzio». E sul blog del Consorzio Valle Verde appaiono diversi attacchi, per esempio contro la presidente Bruna Marelli: «Una strega e bugiarda sotto le spoglie di brava nonnina».

«Benvenuti all'inferno, qui con il codice penale lo Stato ci va al cesso, denunciare è tempo perso, sono tutti ladri». È quanto scriveva suo blog dedicato al Consorzio Valle Verde. Il post, del 2 novembre 2021, è un lunghissimo elenco di accuse agli altri consorziati, riferimenti a presunte «mafie» e passaggi inquietanti come «mi stanno tenendo senza pubblica illuminazione, si sa al buio si vede meno e si può sparare in tranquillità».

Un altro episodio recente risale a questa estate, quando era stato realizzato un campo di pallavolo poco lontano dall'abitazione di Claudio Campiti: «Per sbaglio dei bambini sono entrati nella sua proprietà, ma proprio rasente. Lui gli ha detto "vi ammazzo" e loro si sono spaventati. Abbiamo chiamato i carabinieri che sono andati ma non so cosa sia successo dopo», spiegano i testimoni.