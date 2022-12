Domenica 11 Dicembre 2022, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 14:19

Attriti, liti e discussioni che si sono trascinate per anni. Fino a questa mattina quando Claudio Campiti, di 57 anni, si è armato di una Glock calibro 45 irrompendo alla riunione di condominio. «Vi ammazzo tutti», ha gridato e poi ha scaricato l’intero caricatore contro il consiglio direttivo e i vicini di casa. Tre persone - tutte donne - sono morte sul colpo. Altre 4 sono gravemente ferite.

Sparatoria a Roma

I fatti sono avvenuti in via Monte Giberto. Una donna è stata colpita al collo, in arresto cardiaco rianimata in ambulanza è trasportata codice rosso al Sant’Andrea. Un’altra, ferita al torace trasportata codice rosso al policlinico Umberto I. Poi altre due vittime, un ferito al volto trasportato codice rosso al gemelli. E infine un cardiopatico trasportato al Pertini in codice rosso per malore e dolore toracico.

Killer bloccato

I carabinieri stanno ora indagando: il killer del condominio è stato bloccato dai condomini e poi arrestato. I militari, che hanno recuperato anche l’arma, hanno accertato che l’uomo già in passato aveva minacciato nel nel suo blog “Benvenuti all’inferno” i vicini di casa e gli amministratori del Consorzio Valle Verde. «Era moroso, doveva pagare anche l’allaccio in fogna - racconta una delle sopravvissute alla mattanza. - La storia si trascinava da anni ma mai avrei immaginato che potesse arrivare a tanto. Ma noi abbiamo segnalato e denunciato tutto già un anno fa nessuno è mai intervenuto per fare qualcosa».

Da quanto accertato, il consorzio di Valle Verde si riuniva una volta l’anno nel gazebo del bar di via Monte Giberto, a Fidene. Il bar e i locali sono stati posti sotto sequestro mentre i militari stanno ancora ascoltando i sopravvissuti.

Il cordoglio del Campidoglio

«Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie». Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il comitato

Il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha convocato per domani, alle 10.00, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, d'intesa con il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, per esaminare il grave episodio accaduto stamane. Le prime risultanze delle indagini hanno escluso comunque la riconducibilità del fatto a dinamiche criminali, sia riferite alla criminalità organizzata che a quella comune.