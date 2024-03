Cinema, è la festa dei talenti

Festa “Maxxi” per i nuovi talenti della cinematografia italiana che, negli spazi dal sapore “Mediterraneo” a due passi dal Museo delle Arti del 21esimo secolo, non hanno perso l’appuntamento effervescente con il party di Fabrique du Cinéma. La rivista, dedicata a giovani attori e registi, ripropone il format “Fabrique Club” tra musica, film in uscita ed esibizioni live. Gli organizzatori Tommaso Agnese, che il 15 marzo presenterà il suo libro “Un uomo ordinario” all’Off/Off Theatre, Elena Mazzocchi, Matteo Sideri e Davide Manca accolgono i numerosi ospiti giunti in via Guido Reni. Mostre d’arte e show intrattengono gli spettatori. Sul palco, insieme al regista Alessandro Guida, sfilano alcuni componenti del cast di “Maschile plurale”, la pellicola che, accanto a Giancarlo Commare, Michela Giraud e Gianmarco Saurino, vede tra i protagonisti Francesco Gheghi, Giulio Corso e Nicole Rossi.

Ecco la conduttrice dell’evento Chiara Del Zanno e Letizia Toni, che su Netflix veste i panni rock di Gianna Nannini nel biopic “Sei nell’anima” di Cinzia Th Torrini, in compagnia di Noemi Brando, l’amica del cuore sul set.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono Jenny De Nucci, le modelle Angelina Xifro e Carmen Balosin, Ursula Seelenbacher. Si riconoscono Angelica Massafra, Enrico Sortino, Silvia Manazzone, Raffaella Antinucci ed Elena Rossetto. Selfie, Instagram stories e applausi per la performance dell’artista Marcello Del Prato, curata da Giorgia Grassi, mentre Ileana D'Ambra, rivelazione di “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, legge dei brani tratti da "Lettere contro la guerra" di Tiziano Terzani. Poi, la presentazione dello spettacolo "Interrail", scritto da Riccardo D'Alessandro e Armando Quaranta, in scena al teatro off di via Giulia. Seduzione e ironia con il burlesque della bella Giulia Di Quilio che accende i riflettori su body positivity, gender fluid e sesso virtuale. Dalla fiction Rai “Mameli” arrivano Riccardo De Rinaldis Santorelli e Chiara Celotto, dalla serie Sky “Un amore” Beatrice Fiorentini seguita dai filmmaker Andrea Di Iorio, Alessandro Prato e Andrea Biglione, il producer Daniele Urciuolo, Emma Nardi, Vittorio Nastri, Orazio Rotolo Schifone e Alberto Vecchiato. Non manca Giampaolo Morelli. In concerto il cantautore Santachiara, alias Luigi Picone, che suona pezzi del suo repertorio. Ritmo fino a notte fonda, si balla in pista con la dj Nina Enne.