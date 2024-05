Roma, cosa fare nel weekend. Tutti gli eventi da non perdere: dai musei gratis al carbonara day

Una buona notizia c’è: l’ondata di maltempo che si è abbattuta nella Capitale sembra arrestarsi nelle prossime 48 ore. Nel primo weekend di maggio le previsioni annunciano giornate di sole e temperature primaverili. Un ottimo punto di partenza per trascorrere le giornate di sabato 4 e domenica 5 (maggio) all’aperto, in compagnia di amici e familiari, tra la cultura, il tempo libero e dell’ottima cucina. Ecco gli appuntamenti da non perdere.