Una notte al museo con i talenti del Club del Cinema giovane

Arte, musica e un nuovo format per la fabbrica del cinema giovane che, nel giardino segreto del Caffè al pianoterra di Palazzo delle Esposizioni, festeggia la primavera con un happening all’aperto. Gli organizzatori Tommaso Agnese, Elena Mazzocchi e Davide Manca abbracciano i talenti della cinematografia che, in via Nazionale, si divertono tra light dinner e sfiziosi drink. Così Fabrique du Cinéma, il magazine diretto da Luca Ottocento e dedicato ad attori e filmmaker in erba, lancia in sinergia con Inlusion “Fabrique Club”, uno spazio creativo dove incontrarsi e scoprire gli emergenti. Dopo il successo della serie tv di Rai 2 “Mare Fuori”, il regista Ivan Silvestrini si concede una notte al museo seguito da Roberto Oliveri, che invece sarà interprete su Canale 5 con Massimo Ranieri della fiction “La voce che hai dentro” anch’essa girata tra le sbarre di Napoli, in compagnia del collega Vincenzo Iantorno, da aprile sugli schermi Disney + grazie a “The Good Mothers”. Il fotografo Gioele Vettraino, da martedì in mostra a San Lorenzo, si intrattiene con Manuela Zero mentre Tea Falco posa accanto al cagnolino Dada. Insieme al celebre papà fumettista Stefano, flash per il cantautore Lorenzo Disegni, che si esibisce proponendo i singoli "Come ci pare", "Vhs" ed “Era ora" aspettando l’uscita dell’album d’esordio. Lunga la fila all’ingresso, i nottambuli ammirano il percorso curato da Giorgia Grassi che svela l’estro di Tommaso Valerio Gentile, Federico Di Donato, Scarbocchjo e Sobe, Issachar. Live painting di Marcello del Prato. Ecco Nina Pons e Sara Mondello, che attende il suo Andrea Lattanzi, la speaker di Radio Kaos Italy e “Dyvette” Valentina Ruggeri, Marco Rossetti, l’influencer Emmanuele Tardino, Giovanni Trombetta da “Ti mangio il cuore”, Andrea Todaro, Gabriel Zama e la sua Grazia La Ferla. Ci sono Guglielmo Poggi, Matea Milinkovic e Gabriela Teleaga, Fabio Poletto, Domitilla Selvaggi e Rosanna Menduni de Rossi. Si riconoscono Agata Samperi, Laura Adriani, Nunzia Mita, alias “la ragazza del chewing-gum”, Vittoria Mazzetti Di Pietralata, Giorgia Fiori, i designer Marco Macchioni e Giovanni Morelli, Luigi Pane, Renzo Di Falco. Stand-up comedy e talk con Chiara Emme e Valeria Montebello, performance di Jacopo Planet, che presenta il primo Ep “Amor transalpino”, dj set di Elobii e Mantis fra sonorità underground e groove anni ‘90.