A Testaccio è la notte dei talenti

Street art, musica dal vivo, lungometraggi e serie tv. Alla Città dell’Altra Economia, gli spazi di Testaccio Estate aprono le porte all’intrattenimento con un ricco parterre di celebrità per il mega-party di Fabrique du Cinéma, la rivista dedicata ai talenti della cinematografia che festeggia il 40esimo numero. Sul palco l’attrice Laura Adriani introduce gli ospiti dei talk, ad accoglierli ci sono gli organizzatori Tommaso Agnese, Elena Mazzocchi e Matteo Sideri. Fan e cinefili attendono il cast dell’opera prima, prodotta da Gabriele Mainetti con la sua Goon Films e targata Lucky Red, “Denti da squalo” di Davide Gentile arrivato con Matteo Scattaretico e i protagonisti Tiziano Menichelli e Stefano Rosci. Poi, il regista Matteo Pilati, la bella Nicole Damiani, il ballerino e giudice di “Amici” Giuseppe Giofrè, Alice Angelica per “L’estate più calda”, in uscita su Prime Video, e i giovani della fiction di Rai 1 “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Applausi per la tavola rotonda sul rapporto tra intelligenza artificiale e settima arte con lo sceneggiatore Tommaso Renzoni, il filmmaker Alessandro Celli, il direttore della fotografia Alfredo Betrò, il visual artist Giacomo Spaconi, Andrea Ricciotti, montatore di “Pesci piccoli” delle webstar The Jackal, l’esperto di diritto d’autore Dario Malandrino e Luca Vecchi di The Pills, che si diverte con lo youtuber Leonardo Bocci e Paola Pessot.

Live painting di Bvka e altri creativi a cura di Giorgia Grassi, che si intrattiene con Marcello del Prato alias Crollame, e una mostra fotografica che affascina Vincenzo Iantorno, Roberto Oliveri, Joseph Altamura con Agnese Lorenzini, Klarissa Vadenja e Desirée Noferini, i danzatori Jody Proietti e Spillo. Le performance musicali delle band emergenti, coordinate da Bianca Bellotti, lasciano il passo al cantautore Giorgio Poi, special guest della serata. Tra selfie, food e drink si vedono la diva del burlesque Grace Hall accanto a Francesco Maria Dominedò, Eduardo Valdarnini, l’influencer Emmanuele Tardino e lo scrittore Riccardo Canzanella, Federico Rosati, Alessandro Capitani. Ecco Andrea Bosca, Massimiliano Vado, il modello Luigi Bruno, il rapper Gemello, Stefania Seimur e Daniel Terranegra all’happening raccontato on air da Radio Kaos Italy. Non sono mancati Diletta Acquaviva, Anastasia Doaga e Davide Panizza, il fotografo Gioele Vettraino, Andrea Venditti ed Eleonora Cecinelli. Dj set di Stefan Larsen, che fonde jazz e contemporaneo, insieme a Luigi “D Lewis” di Filippo, Edd Bateman e Andrea Arcangeli. Balli fino all’alba.