Venerdì 3 Maggio 2024, 21:19

La profonda scollatura di Kasia Smutniak, in lungo nero, schiena a vista, capelli corti e occhiali da sole rotondi, cattura gli sguardi dei tanti ospiti del red carpet della 69esima edizione dei Premi David di Donatello. La guarda, con ammirazione, il marito produttore Domenico Procacci. Ed è viavai glam che non si arresta quello che invade gli studi di Cinecittà. A due passi dallo storico Studio 5, il più amato da Fellini e “tempio” della grande cinematografia nazionale e internazionale. Ed ecco lo struscio glam. Tra coloro che man mano raggiungono il cocktail di benvenuto, il vulcanico Claudio Bisio, Greta Scarano, in total black, e poco più in là Vinicio Marchioni.

E nel gruppo di attrici, entra la solare Claudia Gerini, in lungo nero, che si concede una sigaretta e quattro chiacchiere prima di sottoporsi alla pioggia di flash. E c’e tempo perfino per un selfie con un vigilante. Prosege il red carpet. Avanza il bianco di Eleonora Giorgi, il lungo nero della giovane attrice Fotinì Peluso e il rosa di Cecilia Bertozzi. E direttamente dalla fiction “Mare fuori”, Domenico Cuomo. Appare Rita Rusic in rosso sgargiante. E poi la platinata Malika Ayane con l’amico cantautore Diodato. Brilla Isabella Rossellini in outfit floreale. Michele Riondino, elegantissimo, è mano nella mano con Eva Nestori. Bellissimo Adriano Giannini, in impeccabile smoking. Blusa bianca su giacca grigia e gonna lunga per Isabella Ragonese.

E poi Emanuela Fanelli, in dress viola, la fulva regista Susanna Nicchiarelli e la sempre affascinante Gloria Guida in tailleur pantalone bianco con revers di paillettes. Flash per il regista Marco Bellocchio, mentre la folla, tutta intorno, aumenta. Si procede: cravatta nera per Beppe Fiorello mentre Micaela Ramazzotti, in lungo di paillettes nere con spacco, arriva con Claudio Pallitto. I clic si scatenano. Ecco Riccardo Milani con Paola Cortellesi e poi Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti e Silvio Orlando. Stretta di mano tra Giulio Base e Massimo Ceccherini. E ancora Barbara Ronchi, in elegante tubino blu navy, e Alba Rohrwacher in lungo beige. Troneggia su tutti l’ex Miss Italia Denny Mendez. Appare Barbora Bobulova. Antonio Albanese posa per uno scatto. Così come Claudia Conte. Passano Valerio Mastandrea e Serena Dandini. E si va in scena.