Fabrica di talenti, è la festa del cinema giovane

Atmosfere rétro, balli sfrenati e giovani talenti del Cinema italiano, fra sogni e speranze, in un noto locale di via delle Botteghe Oscure per il party limited edition di Fabrique du Cinéma, la fabbrica del grande schermo da sempre attenta alle nuove proposte e agli emergenti della cinematografia made in Italy. Pareti specchiate, una mostra d'arte e sound vintage all'insegna del divertimento senza dimenticare i momenti di confronto con una tavola rotonda, già dal pomeriggio, alla quale hanno partecipano, tra gli altri, la bella Federica Sabatini e l'attore Guglielmo Poggi. Un'occasione per discutere dell'evoluzione del cinema e delle sue prospettive, rivolta anche a chi ha deciso di intraprendere la professione di sceneggiatore e autore.



Gli ospiti

A fare gli onori di casa Luigi Pinto con il producer Tommaso Agnese, in dolce compagnia della modella Daria Maistrenko, non tardano ad arrivare Jacopo Olmo Antinori, Rodolfo Corsato che sorseggia il suo drink e si lascia immortalare dai fotografi, il regista Roan Johnson, Gulia Canali e Annalisa Arena, Mauro Lamantia, volto delle Notti Magiche di Paolo Virzì, il produttore Emanuele Moretti, gli attori Alfio Sorbello e Andrea Scarduzio che chiacchierano lontano dal dance floor. «Il cinema indipendente, oltre ad essere una palestra, è una fucina di talenti veri, consente ai registi di esprimersi senza vincoli. Bisognerebbe solo sostenerlo di più. Di recente sono stato coprotagonista del film Sex Cowboys di Adriano Giotti, oggi all'Underground Cinefest di Torino, e presto sarò sullo schermo con Gianluca Di Gennaro nell'opera prima di Mauro Russo», spiega l'attore Federico Rosati al backdrop, tra sorrisi e abbracci. Cocktail colorati alla festa e prelibatezze finger per i più golosi, polpettine, chips e gourmandise prese d'assalto al buffet. Flash per Ludovica Martino, Luca Grispini, Valeria Bono, Alessandro Arcodia e Daniele De Martino, Arianna Bigazzi, Alessandro Carchedi, la dj Sonia Rondini con il couturier Antonio Martino che confida «il rapporto tra moda e cinema è una liaison intramontabile, ogni stilista in base al film trova spunti creativi sempre nuovi». Ecco Alma Noce, Valentina Lamorgese e Teodoro Giambanco in una notte che sembra non finire mai tra le coinvolgenti note rhythm'n' blues di Roberta Vaudo & The Blue Whistles, progetto musicale ispirato agli anni 50 e nato per reinterpretare le grandi voci di quel periodo, passando dal boogie-woogie al rock'n'roll.

