Crystal Palace-Manchester United, l'arbitro con la RefCam: rivoluzione Premier League

Per la prima volta nella storia della Premier League, l'arbitro Jarred Gillett sarà dotato di una "RefCam" durante il match tra Crystal Palace e Manchester United. Questa iniziativa, che fa parte di un progetto speciale una tantum volto a promuovere la comprensione del ruolo degli arbitri, non vedrà la trasmissione del filmato in diretta ma solo in "post-produzione", quando andrà in onda programma speciale prodotto da Premier League Productions (PLP) per offrire un'analisi più approfondita sull'arbitraggio nella Premier League. Il dispositivo, che sarà integrato nel sistema di comunicazione standard dell'arbitro, è stato approvato per questo uso didattico dall'IFAB, dalla Premier League, dal PGMOL e dai club coinvolti, Crystal Palace e Manchester United, che hanno espresso sostegno all'iniziativa.

Tutto su Crystal Palace-Manchester United