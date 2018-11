Movida violenta e scontri di bande rivali a piazza Euclide: denunciati 5 giovani per lesioni e minacce

Blitz della polizia nella piazza-bene della movida. Da qualche tempo, piazza Euclide, zona frequentata per lo più da giovanissimi, era entrata nel mirino dei residenti e delle forze dell'ordine: troppo rumore, schiamazzi e tafferugli a tutte le ore della notte. La ripetute segnalazioni hanno così fatto scattare i servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato Villa Glori, diretto da Ermanno Baldelli.



Dai controlli è emerso che spesso ci sono stati numerosi episodi di violenze soprattutto dagli scontri tra gruppi rivali di giovanissimi. In particolare, gli investigatori hanno ricostruito 5 episodi, in cui due delle giovani vittime hanno addirittura riportato la frattura della mandibola, la frattura delle ossa nasali e lesioni di altro genere.



Le vessazioni e le minacce erano portate avanti anche sui social, ed erano originate, spesso, da futili motivi. Le indagini effettuate dagli agenti della Polizia di Stato hanno permesso diricostruire gli episodi e di identificare gli autori delle violenze, cinque giovani, tra i 16 ed i 20 anni, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per minacce e lesioni aggravate.

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA