RIETI - A chiudere la stagione regolare del campionato regionale di serie C sarà la gara di sabato 4 maggio, l’ultima per la Maglianese Vollley che nel Palazzetto dello sport di Magliano Sabina sfiderà in casa alle ore 18 la Top Volley Latina.Sarà proprio la ventiseiesima giornata a decidere le sorti dei gialloneri che attualmente occupano la sesta posizione nella classifica generale con 26 punti all’attivo.Per accedere ai play off ed ottenere l’ultimo posto utile per l’accesso, i ragazzi di mister Marco Giovannetti dovranno vincere tra le mura amiche e sperare nella sconfitta esterna del Volley Fiumicino (con 44 punti) in casa della Pol. Roma 7 Volley AD in piena zona play out a 32 punti.Solo sul finale della gara della diretta concorrente Fiumicino che inizierà alle 21 oltre alla vittoria dei padroni di casa su Latina, si sapranno le squadre impegnate nella post seasonRoma Volley - Serapo Volley GaetaLara Srl Roma Xx Volley - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaGsdp Zagarolo - Asd AscorAsd Volley Life – FenicePol. Roma 7 Volley Ad - Volley FiumicinoNfa Saet - Egeria Volley Club Nepi CivitaGsdp Zagarolo 64Roma Volley 48Serapo Volley Gaeta 47Nfa Saet 46Volley Fiumicino 44Asd Pol. Maglianese Volley 43Asd Volley Life 42Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 42Lara Srl Roma Xx Volley 42Top Volley Latina 39Pol. Roma 7 Volley Ad 32Fenice 30Egeria Volley Club Nepi Civita 4Asd Ascor 2