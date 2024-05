Mercoledì 29 Maggio 2024, 15:55

RIETI - Il prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, si è recato oggi in visita al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, accolto con gli onori di rito dal Colonnello Andrea Alba, il quale ha espresso all’Autorità il più caloroso benvenuto.

In occasione della visita, all’Autorità di governo sono state illustrate l’organizzazione territoriale e la logistica del Corpo nella Provincia e sono state affrontate le tematiche di maggiore interesse, concernenti i settori di servizio in cui è impegnata la Guardia di Finanza. È stata fornita, altresì, un’analisi del contesto socio economico di riferimento.



Il Comandante Provinciale nell’assicurare la massima collaborazione ha ringraziato, anche a nome di tutti i finanzieri operanti nel Reatino, il Prefetto per la vicinanza che, con la visita odierna, ha mostrato alla Guardia di Finanza di cui quest’anno ricorre il 250° Anniversario di Fondazione.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha rivolto un sentito apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi dalle Fiamme Gialle nell’espletamento dei compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria, oltre che per il qualificato e prezioso contributo assicurato ai fini della salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare attenzione alle numerose iniziative avviate e coordinate dalla Prefettura in piena sinergia con le altre Forze di Polizia operanti nell’ambito della provincia.