ALTRE GARE, XXV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ultime due gare per la Maglianese Volley nel campionato regionale di serie C maschile; la formazione giallo nera andrà a far visita nella venticinquesima giornata di campionato al fanalino di coda Asd Ascor a Roma (domenica 28 aprile alle 18) per conquistare tre punti e sperare nell’ultimo posto utile per i playoff.La matematica ancora non condanna i ragazzi di mister Giovannetti che oltre a tornare a casa con il bottino pieno dovranno attendere i risultati dagli altri campi per delineare le quattro squadre che andranno ad affrontare l’over season oltre alla già promossa Gsdp Zagarolo.Anche le dirette concorrenti avranno gare importanti: l’Asd Volley Life incontrerà la terza della classe Serapo Volley, la Nfa Saet giocherà in casa della Fenice che prova ad uscire dalla zona play out, il Volley Fiumicino ad allungare il passo in casa contro Lara Roma Volley e Roma Volley a confermare il secondo posto.Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Roma VolleyEgeria Volley Club Nepi Civita - Pol. Roma 7 Volley AdSerapo Volley Gaeta - Asd Volley LifeFenice - Nfa SaetTop Volley Latina - Gsdp ZagaroloVolley Fiumicino - Lara Srl Roma Xx VolleyGsdp Zagarolo 64Roma Volley 48Serapo Volley Gaeta 46Volley Fiumicino 44Nfa Saet 43Asd Volley Life 40Asd Pol. Maglianese Volley 40Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 39Lara Srl Roma Xx Volley 39Top Volley Latina 36Fenice 30Pol. Roma 7 Volley Ad 29Egeria Volley Club Nepi Civita 4Asd Ascor 2