ALTRE GARE, XXIV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Asd Pol. Maglianese torna in casa domani, sabato 13 aprile, alle 18 per provare ad allungare la corsa ai playoff; avversario di turno la formazione di Roma Volley, seconda in classfica con 46 punti, pronta a mantenere saldo il secondo posto nel girone A.La squadra di casa, reduce dalla bella vittoria esterna della scorsa settimana per 0-3 a Roma dalla Fenice, cercherà di tornare a vincere nel parquet del Palazzetto dello sport di Magliano Sabina davanti al suo pubblico che non vede vincere la formazione di mister Marco Giovannetti tra le mura amiche dal 16 marzo.Tre le giornate al termine della stagione regolare dove ancora tutti i giochi restano aperti tranne la ormai promossa Gsdp Zagarolo che solitaria in classifica a 61 punti si appresta a trovarsi l’anno prossimo in serie B e le già retrocesse Asd Ascor ed Egeria Volley Club Nepi Civitavecchia.Per gli altri sodalizi si dovrà attendere la fine del girone per tirare le somme vista la classifica corta con le squadre a pochi punti di distanza tra loro. Una sfida chiave per i giallo-neri per trovare un po' di continuità in attesa del rush finale del campionato.Nfa Saet - Serapo Volley GaetaAsd Volley Life - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaPol. Roma 7 Volley Ad - FeniceGsdp Zagarolo - Volley FiumicinoLara Srl Roma Xx Volley - Top Volley Latina - 3-0Asd Ascor - Egeria Volley Club Nepi CivitaGsdp Zagarolo 61Roma Volley 46Serapo Volley Gaeta 45Volley Fiumicino 44Nfa Saet 41Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 39Asd Pol. Maglianese Volley 39Asd Volley Life 37Lara Srl Roma Xx Volley 36Top Volley Latina 36Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0