Donald Trump: «Processo truccato, neanche Madre Teresa potrebbe difendersi»

EMBED





(Agenzia Vista) New York, 30 maggio 2024 "Neanche Madre Teresa potrebbe difendersi da queste accuse. Sono truccate. È tutto truccato”, le parole di Donald Trump, uscendo dal tribunale di New York, dove i giurati dovranno decidere se condannarlo o meno per aver falsificato i bilanci della sua organizzazione per pagare con fondi neri il silenzio della ex pornostar Stormy Daniels. / Ig Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev