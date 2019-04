ALTRI RISULTATI XXIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Con un secco 3-0 (26-28, 18-25, 17-25) riportato da Roma dopo aver battuto la formazione di casa Fenice, l’Asd Maglianese Volley conquista tre punti importanti in prospettiva playoff a tre dall’ultimo posto utile per accedervi e segna 39 punti insieme a Civitavecchia nel girone A di serie C maschile.Senza lo schiacciatore Lorenzo Buzzao, squalificato per una giornata, mister Giovannetti ha fatto scendere in campo una formazione capace di liquidare subito i romani che nulla hanno potuto sull’esperienza di Giordani e compagni che sono riusciti a sfruttare al massimo la superiorità giocando una bella partita senza dare spazio agli avversari che solo nel primo set hanno provato a mettere in difficoltà i giallo-neri senza riuscirci.È il capitano Andrea Giordani a parlare delle prossime gare: «Noi ormai dobbiamo provare a vincere tutte le partite da qui alla fine, sperando in qualche buona notizia dagli altri campi; abbiamo intenzione di non mollare fino all’ultimo, sperando che i punti che abbiamo lasciato per strada non ci condannino»Roma Volley - Nfa Saet 0-3Top Volley Latina - Asd Volley Life (giovedì 11/04)Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-0Volley Fiumicino - Asd Ascor 3-0Egeria Volley Club Nepi Civita - Lara Srl Roma Xx Volley 0-3Serapo Volley Gaeta - Gsdp Zagarolo 2-3Gsdp Zagarolo 61Roma Volley 46Serapo Volley Gaeta 45Volley Fiumicino 44Nfa Saet 41Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 39Asd Pol. Maglianese Volley 39Asd Volley Life 37Lara Srl Roma Xx Volley 36Top Volley Latina 33Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0