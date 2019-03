ALTRI RISULTATI, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ritrova il sorriso l’Asd Maglianese Volley nella diciottesima giornata del campionato di serie C regionale, i ragazzi di mister Marco Giovannetti, lontano dalla vittoria da un mese, tornano a vincere davanti al pubblico di casa 3-0 (28-26, 25-23, 25-19) sulla Pol. Roma 7 Volley Ad e si portano nella nona posizione della classifica generale con 29 punti all’attivo del girone A.Una vittoria molto importante che risolleva i gialloneri moralmente ma anche li allontana dalla zona play out; una classifica molta corta che vede la terza della classe Roma Volley a soli 5 punti dalla Maglianese.Con due vittorie Giordani e compagni potrebbero riagganciare la zona play-off e già dalla prossima gara dall’Egeria Volley Nepi riportando a casa tre punti per accorciare le distanze.Dalla società c’è soddisfazione per la gara disputata: «La partita è andata molto bene, questa vittoria ci voleva proprio perché ci siamo ritirati su in classifica, a Nepi dovremmo farcela e poi avremmo scontro lo diretto con Serapo tra 15 giorni a Magliano, speriamo di fare bei risultati, non dovrebbero esserci problemi ma le partite vanno giocate e poi potremmo presentarci per giocare lo scontro diretto».Lara Srl Roma Xx Volley - Asd Volley Life 3-1Gsdp Zagarolo - Nfa Saet 3-0Asd Ascor - Serapo Volley Gaeta 0-3Volley Fiumicino - Roma Volley 3-0Top Volley Latina – Fenice 3-1Egeria Volley Club Nepi Civita - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 0-3Gsdp Zagarolo 48Serapo Volley Gaeta 36Roma Volley 34Asd Volley Life 33Volley Fiumicino 30Nfa Saet 30Lara Srl Roma Xx Volley 29Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 29Asd Pol. Maglianese Volley 29Pol. Roma 7 Volley Ad 28Top Volley Latina 26Fenice 23Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0