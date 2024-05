Sara Chmielik e Matteo Varga conquistano il titolo tricolore studentesco a Pescara

RIETI - Un’altra super giornata per i colori amaranrtocelesti di Rieti e per quelli rossoblù della Studentesca Milardi nelle finali nazionali dei Giochi studenteschi a Pescara.

L’allieva di Toto Panzini Sara Chmielik (Sisti) ha vinto il titolo italiano studentesco nei metri 1000. La Cadetta classe 2010, argento lo scorso anno nel cross, infrange per la prima volta il muro dei 3 minuti e si aggiudica la vittoria con 2.58.34; dietro di lei Baiocco (2.59.74) e Denti Bompiani (3.00.27).

Il terzo oro della manifestazione arriva per merito di Matteo Varga. Il gigante di Greccio, allenato dal Team Casciani, si candida come erede di Sebastiano Bianchetti. Al quinto turno di lanci esplode un gran 15,16 che mette al sicuro il primo posto per la scuola Malfatti.

Chiara De Santis (Jucci) è ottima quarta in una finale dei 100 metri che vede la lombarda Doualla fare la miglior prestazione italiana Cadette con un eccellente 11.52.

Per l’allieva di Roberto Nafissi quarto posto in 12.41 (12.29 in batteria).

Quarto posto per Cristina Morelli. La portacolori dello Jucci stampa un gran personale con 2.57.96. Era dai tempi di Eleonora Petrucci, Laura Spagnoli e Cinzia Fagiani (primato italiano nella 3×800, 1981) che non c’erano due Cadette rossoblu sotto i tre minuti nei 1000 metri.

Nei 1000 Allievi Dominique Mulumba stampa un bel 2.33.21 sul cronometro, ma nonostante il personale si deve accontentare del nono posto.

Nella classifica a squadre lo Jucci è quarto (classifica ufficiosa) e chiude la manifestazione con l’argento della staffetta 4×100 composta da Beatrice Mannarà, Sofia Paris, Valentina Capasa e Chiara De Santis.