Sfalcio allo Scopigno dopo 25 giorni di incuria: al Comune il compito fino all'assegnazione. Foto

RIETI - Per la serie "meglio tardi che mai" questa mattina 30 maggio il Comune di Rieti ha inviato due operai a sfalciare l'erba dello stadio "Manlio Scopigno", a 26 giorni esatti dall'ultima rasatura (e pettinatura) effettuata dal club che ne deteneva la custodia, ossia il Fc Rieti 1936.

In quasi un mese di incuria, l'erba aveva raggiunto i quindici centimetri d'altezza, tant'è che è stato necessario utilizzare un tagliaerba idoneo per poter rimuovere il grosso, che ora andrà rimosso del tutto.

Ed essendo stato presentato un bando d'assegnazione che scadrà il prossimo 22 giugno, da questo momento in avanti il Comune dovrà farsi carico della manutenzione del manto erboso dello stadio, sul quale l'inverno scorso sono stati spesi oltre 30mila euro per il suo rifacimento consentendo ad Amatrice Rieti e FC Rieti di concluderci la stagione sportiva, dopo cinque mesi abbondanti di esilio forzato sui due sintetici presenti in città, ossia il Green Park La Foresta nel caso dell' Amatrice Rieti, il Gudini nel caso del FC Rieti.

La speranza è che, all'assegnazione dello stadio - che avverrà a estate inoltrata - chiunque dovesse aggiudicarselo lo riceva in condizioni per lo meno decorose.