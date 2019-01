ALTRE GARE, XIII GIORNATA

RIETI - Vincere, sarà la parola d’ordine per la Maglianese Volley in vista del match di domani, sabato 19 gennaio, alle 16.30 a Latina. In casa della Top Volley i gialloneri dovranno necessariamente portare a casa il bottino pieno per accedere matematicamente alla Coppa Lazio.Il girone A di serie C maschile vede i ragazzi di mister Marco Giovannetti con 22 punti all’attivo insieme all’Asd Volley Life in terza posizione; con la combinazione delle altre gare solo con una vittoria la formazione sabina riuscirà ad accedere di diritto alla Coppa Lazio che ora resta l’obiettivo principale in questa fase del campionato. Per la Maglianese sarà un test – verità: fuori dalle mura amiche la squadra non è mia riuscita a portare casa una vittoria netta che consentirebbe anche ad invertire il trend negativo fino a questo punto della stagione in contrasto con le gare interne dove Giordani e compagni non hanno mai fallito.Egeria Volley Club Nepi Civita - Nfa SaetTop Volley Latina - Asd Pol. Maglianese VolleyFenice - Asd Volley LifeVolley Fiumicino - Pol. Roma 7 Volley AdSerapo Volley Gaeta - Roma VolleySartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Lara Srl Roma Xx VolleyAsd Ascor - Gsdp ZagaroloGsdp Zagarolo 31Roma Volley 26Asd Volley Life 22Asd Pol. Maglianese Volley 22Serapo Volley Gaeta 21Nfa Saet 21Lara Srl Roma Xx Volley 20Pol. Roma 7 Volley Ad 19Top Volley Latina 19Volley Fiumicino 17Fenice 16Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 15Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0