Ultimo aggiornamento: 17:26

RIETI - Kevin Bonifazi, solo gol d'autore. Il 22enne difensore della Spal, di origini sabine, dopo aver affondato la Roma all'Olimpico realizzando il gol del 2-0 - la sua prima marcatura in serie A - si è ripetuto poco fa realizzando la rete del momentaneo 1-1 contro la Juventus, rispondendo al vantaggio iniziale di Moise Kean. Era da poco scoccatoil 2' della ripresa quando, dal corner di Schiattarella, il numero 14 biancazzurro anticipando Bentancour ha impattato la sfera con un colpo di testa imprendibile per Mattia Perin e festeggiando sotto la sua curva. Di biancazzurro vestita, esattamente come i colori che, da sempre, porta nel cuore: quelli della Lazio.Per la cronaca, la gara si è poi conclusa con la vittoria della formazione ferrarese per 2-1 ed il raddoppio - ironia della sorte - è stato «confezionato» da altri due calciatori laziali, vale a dire Murgia e Floccari, il primo bravo ad intercettare un pallone sulla trequarti, il secondo (al suo primo gol in A quest'anno) a presentarsi tutto solo davanti a Perin e spiazzarlo con un imprendibile piattone di destro.Tre punti che per la Spal rappresentano probabilmente il passo decisivo verso la salvezza, mentre la Juventus per festeggiare l'ottavo tricolore consecutivo dovrà sperare che il Napoli domani non vinca contro il Chievo, altrimenti se ne riparlerà sabato allo Juventus Stadium contro la Fiorentina.