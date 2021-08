Gabriele Onesti sbarca in un club di serie A: vestirà la maglia del Bologna e sogna di giocare con Bonifazi

Martedì 31 Agosto 2021, 22:20

RIETI - Si aprono le porte della serie A per l'attaccante reatino Gabriele Onesti, che passa dalla Ternana al Bologna con la formula del prestito fino al termine della stagione 2021/22. Ad annunciarlo è stata la stessa società rossoverde che sul proprio sito ufficiale ha fatto chiarezza su un'operazione di mercato che ha visto arrivare in terra umbra un calciatore rossoblù.

«La Ternana Calcio - si legge nella nota - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna F.C. le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Mazza. Il centrocampista emiliano (è nato a Bentivoglio il 27/9/2000), capitano della Primavera rossoblù con cui nel 2019/20 vince il “triplete” (Scudetto, Supercoppa e torneo di Viareggio), si trasferisce a Terni a titolo definitivo sottoscivendo un accordo fino al 30 giugno 2023. Nella passata stagione al suo attivo 20 presenze in Serie C con il Mantova (compresa una nei play-off).

Contestualmente passa al Bologna F.C. il classe 2002 Gabriele Onesti. L’attaccante va in Emilia con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto per la Società felsine».

A Bologna Gabriele Onesti si dividerà tra la Primavera e la prima squadra, provando a convincere Sinisa Mihajlovic a farlo esordire nella massima serie. Peraltro, il giovane attaccante reatino sotto le Due Torri troverà un altro suo conterraneo, quel Kevin Bonifazi che dopo aver lasciato l'Udinese, in estate ha sposato il progetto rossoblù.