© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Bianco azzurro non sono solo due colori, Ferrara non è solo una città, Spal non è solo una squadra di calcio: sono tornato». Alla fine Kevin Bonifazi si è ripresa la maglia della Spal, ha riabbracciato quegli stessi tifosi con cui è crescito fino ad ottenere la chiamata della Nazionale maggiore.Il difensore originario di Toffia, ha lasciato il Torino (che ne mantiene però la proprietà) ed ha firmato un contratto di 5 anni col club ferrarese che il 30 giugno 2024 dovrà decidere se riscattare il prestito o liberare Bonifazi. Un'operazione nella quale il Toro sta cercando di inserire anche Iago Falque che sembra non rientrare più nei piano di Cairo e di Mazzarri.Ieri visite mediche, firma del contratto e la presentazione ufficiale attraverso un video (visibile nel profilo Facebook della Spal) che racchiude l'essenza di un legame, quella tra Bonifazi e Ferrara, raccontata proprio dalla voce del giocatore, mentre scorrono le immagini dei suoi primi gol in serie A contro la Roma all'Olimpico e la Juventus al Mazza, prima di un suggestivo primo piano caratterizzato dalla scritta: "Sono tornato".Espletate tutte le formalità del caso, Bonifazi è sceso subito in campo per il primo allenamento, sotto gli occhi ridenti e soddisfatti di Semplici che lo ha trovato già in ottima forma e che oggi, alle 15, al Dall'Ara di Bologna, potrebbe mandarlo in campo nella seconda parte dell'attesissimo derby emiliano. Indosserà la maglia numero 41, che non è altro che la sua 14 "rigirata" e già sulle spalle di Bryan Dabo.