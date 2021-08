Tim Cup, Bologna-Ternana è un derby tra reatini: Kevin Bonifazi e Gabriele Onesti

Lunedì 16 Agosto 2021, 10:04

RIETI - Oggi alle 18, con diretta su Italia Uno, allo stadio Dall'Ara di Bologna si sfidano i rossoblù allenati da Sinisa Mihajilovic e la Ternana di Cristiano Lucarelli. Calcio d'estate sì, ma fino a un certo punto, perché in palio c'è l'accesso ai sedicesimi di finale della Tim Cup. Gara secca, in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente la qualificazione sarà determinata dalla lotteria dei calci di rigore.

Due reatini in campo

Bologna-Ternana, oltre a essere il settimo incrocio tra le due squadre (2 vittorie a testa e 2 pareggi) potrebbe offrire un "derby" tutto reatino in campo. In maglia rossoblù, infatti, ci sarà Kevin Bonifazi, 25 anni, uno degli acquisti estivi del Bologna, mentre tra le Fere da segnalare la presenza del giovanissimo Gabriele Onesti, 19 anni, che almeno inizialmente partirà dalla panchina. Occhio ai numeri di maglia dunque: la 4 per Bonifazi, la 19 per Onesti, il primo difensore, il secondo attaccante, due ruoli così diversi, ma cosi "aderenti" tra loro che, nel corso della sfida, potrebbero ritrovarsi addirittura uno a fianco dell'altro.

La prima volta

Una "prima volta" per entrambi, insomma, perché se per Bonifazi il Bologna è una nuova avventura dopo le esperienze con Spal, Torino e Udinese, la stessa cosa si può dire per Onesti che dopo aver fatto parte della rosa che in C ha dominato il campionato, ora si prepara per la cadetteria. Uno dei due non proseguirà l'avventura di Coppa, come è capitato al terzo reatino presente quest'anno in serie B, vale a dire Federico Dionisi, capitano dell'Ascoli eliminato venerdì scorso dall'Udinese (3-1 per i friulani).