RIETI - Quanti corteggiatori per Kevin Bonifazi. Il 23enne difensore originario di Toffia, cresciutoc calcisticamente nel settore giovanile del Torino (dove è rientrato in estate dal prestito alla Spal) sembra non rientrare più nei piani del club granata, che di fatto lo ha messo sul mercato.Undici milioni di euro la sua valutazione, una cifra importante, sulla quale sta ragionando proprio la Spl di Semplici, che con Bonifazi darebbe una sistemata al reparto arretrato. Il Toro vorrebbe inserire nella trattativa anche Iago Falque, anche lui ai ferri corti, ma per il momento i discorsi sono in fase di stallo. Motivo? Semplice: Bonifazi interessa anche Fiorentina e Sassuolo, oltre a Cagliari, Parma, Verona e Genoa, ma la sensazione è che il destino del difensore centrale possa parlare ancora emiliano.A Sassuolo gli estimatori di Bonifazi sono tanti, il presidente Squinzi a suo tempo, più volte ha provato a strapparlo a Cairo ed oggi - nonostante la sua dipartita - gli eredi del presidente neroverde, potrebbero concludere l'affare. Ma Iachini, a Firenze, non si è ancora arreso, così come Semplici sta chiedendo alla proprietà spallina, di compiere un sacrificio per scrollarsi di dosso l'ultimo posto della classifica e tornare a sperare nella salvezza.