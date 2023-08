Iniziati a Piazza Tevere i lavori per il ripristino dell’asfalto: le chiusure

RIETI - Avviati questa mattina i lavori per il ripristino dell’asfalto nell’area di Piazza Tevere, interessata nei mesi scorsi dai lavori di adeguamento e potenziamento del sistema fognario realizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Acqua Pubblica Sabina.

L’intervento per il ripristino del manto stradale è stato avviato da Via del Peschiera e proseguirà nei prossimi giorni anche su Via Paterno, Via delle Acque, Via Cotilia e Via delle Fiamme Gialle.

In conseguenza dei lavori saranno in vigore, volta per volta, chiusure al traffico veicolare delle vie interessate dai cantieri.